«Балтика» поделила очки с «Ротором» в 23-м туре Первой лиги

Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались калининградская «Балтика» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Итоговый результат — 0:0.

В течение всей встречи обе команды пытались распечатать ворота соперника, но счёт так и не был открыт.

После 23 сыгранных матчей калининградская «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 очков. «Ротор» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 32 очка.