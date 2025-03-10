Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балтика — Ротор, результат матча 10 марта 2025, счёт 0:0, Первая лига 2024-2025

«Балтика» поделила очки с «Ротором» в 23-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались калининградская «Балтика» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
10 марта 2025, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Ротор
Волгоград

В течение всей встречи обе команды пытались распечатать ворота соперника, но счёт так и не был открыт.

После 23 сыгранных матчей калининградская «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 очков. «Ротор» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 32 очка.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Ротор» опубликовал заявление о переносе матча с «Соколом» из-за состояния газона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android