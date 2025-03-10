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Вратарь «Динамо» Махачкала Волк высказал мнение о правиле восьми секунд для голкиперов

Вратарь «Динамо» Махачкала Волк высказал мнение о правиле восьми секунд для голкиперов
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал введение Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) правила восьми секунд, согласно которому вратарь должен ввести мяч в игру в течение восьми секунд.

«Слышал об этом правиле. Пока не совсем понятно, как оно будет работать на практике. Не думаю, что судьи будут строго отсчитывать ровно восемь секунд и сразу назначать угловой. Скорее всего, всё останется примерно как раньше — если арбитр увидит очевидную затяжку времени, тогда и свистнет на свободный.

Надеюсь, таких эпизодов не будет. Сложно это правило оценивать негативно. А вот с точки зрения пенальти у вратарей меньше возможностей, чем у полевых игроков», — приводит слова Волка «РИА Новости Спорт».

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