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Арбитр Федотов ответил на предположения, что перед рекордным голом Дзюбы было нарушение

Арбитр Федотов ответил на предположения, что перед рекордным голом Дзюбы было нарушение
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Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором самарские «Крылья Советов» на своём поле принимали «Акрон» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). На девятой минуте встречи нападающий тольяттинского клуба Артём Дзюба открыл счёт в матче, забив свой 234-й гол, и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Таким образом, футболист побил рекорд Александра Кержакова (233).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«В этом матче заменили арбитра — вместо Карасёва поехал Кукуляк. Судьи не очень любят такое — что должно было случиться у другого, происходит у тебя. Но никто никогда не откажется.

Все говорили о голе на девятой минуте и почему-то пытались сказать, что было нарушение. Позиция Кукуляка позволяла ему увидеть всё, что происходило перед ним. Арбитр расценил, что до подачи была борьба. Главное — мяч тогда не был в игре. А остальное уже на усмотрение судьи», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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