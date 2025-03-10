Арбитр Федотов ответил на предположения, что перед рекордным голом Дзюбы было нарушение

Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором самарские «Крылья Советов» на своём поле принимали «Акрон» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). На девятой минуте встречи нападающий тольяттинского клуба Артём Дзюба открыл счёт в матче, забив свой 234-й гол, и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Таким образом, футболист побил рекорд Александра Кержакова (233).

«В этом матче заменили арбитра — вместо Карасёва поехал Кукуляк. Судьи не очень любят такое — что должно было случиться у другого, происходит у тебя. Но никто никогда не откажется.

Все говорили о голе на девятой минуте и почему-то пытались сказать, что было нарушение. Позиция Кукуляка позволяла ему увидеть всё, что происходило перед ним. Арбитр расценил, что до подачи была борьба. Главное — мяч тогда не был в игре. А остальное уже на усмотрение судьи», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.