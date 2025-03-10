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«Он на эмоциях что-то сказал». Гендиректор «Факела» Асхабадзе — о словах Семака

«Он на эмоциях что-то сказал». Гендиректор «Факела» Асхабадзе — о словах Семака
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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался о словах главного тренера «Зенита» Сергея Семака по поводу удаления полузащитника санкт-петербургского клуба Вендела в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Тренер на эмоциях что-то сказал. Может, ему неправильно что-то рассказали. Он на эмоциях рассказал эту историю. Это нормально. Также наш капитан, который защищает честь своей команды, на эмоциях тоже мог что-то сказать. Но это всё в рамках приличия. Когда другие пытаются раздуть из этого скандал вселенского масштаба и тем более обвинять одного человека, Сергея Божина, посредством некоторых СМИ, нарисовав какие-то стрелочки на этом эпизоде… По мне, это раздувательство, которое не приведёт ни к чему хорошему.

Тренеры как очень здравомыслящие люди, которые играли в футбол, сегодня созвонились, обсудили всю эту историю. Это хороший шаг к тому, чтобы закончить заниматься грязью, которая перельётся и на игроков, и на клубы. Тренеры — молодцы. Созвонились, порешали. У нас нет претензий к Сергею Богдановичу, и у него, как я понял, нет претензий к нашим игрокам. На этом поставим точку. Всё остальное дальше будет рассматривать КДК», — сказал Асхабадзе в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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