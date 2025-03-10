Гурцкая — о возможной отмене красной карточки Вендела: «Зенит» некрасиво себя ведёт

Известный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с удалением полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела за оскорбительный жест в адрес фанатов во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).

«Мы очень закапываемся, а всё очень просто. Это не имиджевая история. «Зенит» просто пытается перенести на любую почву, чтобы оправдать Вендела, чтобы с него сняли красную карточку. Это Россия! Здесь возможно всё!

Здесь правила могут поменять за три тура до конца чемпионата! Вы как будто из космоса упали… «Зенит» решил попробовать истерику Семака перевести в то, чтобы вернуть Вендела, чтобы оправдать его средний палец.

Я понимаю, почему «Зенит» сейчас пытается из мухи раздуть слона и некрасиво себя ведёт. Я понимаю их нервозность. Играли бы они в следующем туре с «Оренбургом» или с «Нижним Новгородом» — вообще бы ничего не было! Но игра со «Спартаком» их с ума сводит!

Правда, «Спартак» проиграл, опять есть гандикап в три очка. А если бы «Спартак» выиграл у «Рубина», эта истерика продолжалась бы ещё два дня до КДК. Здесь всё просто», — сказал Гурцкая с использованием ненормативной лексики на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Вендел получил прямую красную карточку во втором тайме за оскорбительный жест в адрес трибун. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак обвинил болельщиков «Факела» в проявлении расизма. Позже глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК РФС рассмотрит удаление Вендела.

16 марта «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Начало — в 19:45 мск.