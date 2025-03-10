Арбитр Федотов рассказал об ошибке судьи в матче «Локомотив» — «Ахмат»

Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московский «Локомотив» на своём поле принимал грозненский «Ахмат» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

«Несложная игра для Абросимова. На четвёртой минуте ошибочно показал жёлтую игроку «Ахмата» за грубую игру. Начало матча — время, когда арбитр может включить личные качества и поуправлять. Но Абросимов решил показать карточку и ошибся», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 19 сыгранных встреч «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 17 очков.