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Неймар в 10-й раз за 11 сезонов пропустил матч перед днём рождения сестры

Неймар в 10-й раз за 11 сезонов пропустил матч перед днём рождения сестры
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Бразильский форвард «Сантоса» Неймар не принял участия в матче 1/2 финала Лиги Паулиста с «Коринтиансом», игра завершилась поражением одноклубников Неймара с минимальной разницей в счёте — 1:2. Таким образом, за последние 11 сезонов Неймар пропустил 10 встреч, которые предшествовали дню рождения его сестры Рафаэллы Сантос.

Сестра Неймара отмечает день рождения 11 марта. За весь указанный период бразилец лишь однажды принял участие в матче, дата проведения которого совпадала с этим праздником либо предшествовала ей. 11 марта 2020 года Неймар, будучи игроком «ПСЖ», вышел в стартовом составе своей команды на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Боруссией» Дортмунд (2:0). Бразилец провёл на поле 90 минут и отметился победным голом.

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