Тренер «Рубина» Рахимов — о том, планирует ли клуб продавать Даку: вывезем его на базар

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о нападающем сборной Албании Мирлинде Даку.

— Даку можно назвать лучшим нападающим в РПЛ?

— Он в команде, которая находится в середине таблицы, показывает хороший футбол. Мы видим, что он умеет.

— Есть мнение, что ближайшее лето — лучший момент для «Рубина», чтобы выгодно продать Даку.

— Летом вывезем Даку на базар, — приводит слова Рахимова Sport24.

В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.