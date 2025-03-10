Защитник «Локомотива» Монтес: у нас нет системных проблем, нужно реализовывать моменты

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес заявил, что у железнодорожников нет системных проблем, а серия без побед связана с плохой реализацией. Напомним, команда Михаила Галактионова не побеждает в Российской Премьер-Лиге пять игр подряд.

«О каких‑то систематических проблемах речь не идёт. Это та же команда, что была в начале сезона, которая забивала, у которой была хорошая серия побед. Вопрос в том, что нам снова нужно почувствовать ту уверенность в себе.

Потому что моменты есть, но, к сожалению, мы их не реализовываем. Как только нас прорвёт, дела пойдут в гору. Поэтому о каких‑то системных проблемах говорить нельзя», — приводит слова Монтеса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Монтес сыграл за «Локомотив» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 5 млн.

После 20 сыгранных встреч «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с московским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.