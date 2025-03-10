«Барселона» почтит память врача минутой молчания перед матчем с «Бенфикой» в ЛЧ — MD
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести минуту молчания в память о враче каталонской «Барселоны» Карлесе Миньярро Гарсии перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между сине-гранатовыми и португальской «Бенфикой». Об этом сообщает Mundo Deportivo. Игра состоится 11 марта. Начало — в 20:45 мск. В первой встрече «Барселона» одержала победу со счётом 1:0.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, Гарсия скончался до начала матча 27-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 между каталонским клубом и «Осасуной». Встреча, запланированная на 8 марта, была перенесена.
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал», который в финале обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0).
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