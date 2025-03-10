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Арбитр Федотов заявил, что Левников ошибочно показал Дуарте первую жёлтую карточку

Арбитр Федотов заявил, что Левников ошибочно показал Дуарте первую жёлтую карточку
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Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором казанский «Рубин» на своём поле принимал московский «Спартак» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«На 63-й минуте Левников ошибочно показал Дуарте первую жёлтую. Даку включил актёрские навыки и дорисовал. Но абсолютно правильно Левников поступил в следующем эпизоде: не стал разбираться, кто кого толкал и хватал, и показал Дуарте и Даку по второй жёлтой. Расстраивает только, что первая карточка оказалась никакой. Если бы её не было, не думаю, что Левников удалил бы одного Даку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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