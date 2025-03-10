Совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф назвал пятерых игроков клуба «наследием прошлого»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал об игроках, которые, по его мнению, недостаточно хороши для команды либо получают завышенные зарплаты.

«Если посмотреть на игроков, которых мы покупаем этим летом, хотя на самом деле мы их не покупаем (предположительно, речь про амортизацию контрактов. — Прим. «Чемпионата»), то это Антони, Каземиро, Онана, Хойлунд, Санчо. Это всё – наследие прошлого, нравится нам это или нет, и нам приходится с этим разбираться. Мы платим € 20 млн за Санчо, который сейчас играет за «Челси», при этом ещё оплачиваем половину его зарплаты.

Нам нужно время, чтобы уйти от прошлого и построить будущее. Некоторые игроки недостаточно хороши для «Манчестер Юнайтед», а некоторые, вероятно, получают слишком большие деньги. Но чтобы сформировать команду, за которую мы будем нести полную ответственность, потребуется время», — заявил Рэтклифф в интервью BBC.

Голкипер Андре Онана, опорник Каземиро и форвард Расмус Хойлунд перешли в «Манчестер Юнайтед» соответственно из «Интера», «Реала» и «Аталанты». Вингеры Антони и Джейдон Санчо выступают на правах аренды в «Бетисе» и «Челси».