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Аль-Наср — Эстегляль, результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов АФК, счёт 3:0, 10 марта 2025 года

Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эстегляль» в Лиге чемпионов АФК
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Завершился матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором встречались саудовский «Аль-Наср» и иранский «Эстегляль». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ильгизом Танташевым (Узбекистан). «Аль-Наср» разгромил «Эстегляль» со счётом 3:0.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2025, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 0
Эстегляль
Тегеран, Иран
1:0 Дуран – 9'     2:0 Роналду – 27'     3:0 Дуран – 84'    
Удаления: нет / Ахмади – 45+2'

За «Аль-Наср» отличились нападающий Джон Дуран (дубль) и форвард Криштиану Роналду (с пенальти). Таким образом, Роналду забил 927-й гол в игровой карьере.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 927 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 92 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов УЕФА и клубного чемпионата мира.

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