Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эстегляль» в Лиге чемпионов АФК

Завершился матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором встречались саудовский «Аль-Наср» и иранский «Эстегляль». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ильгизом Танташевым (Узбекистан). «Аль-Наср» разгромил «Эстегляль» со счётом 3:0.
За «Аль-Наср» отличились нападающий Джон Дуран (дубль) и форвард Криштиану Роналду (с пенальти). Таким образом, Роналду забил 927-й гол в игровой карьере.
Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 927 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 92 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов УЕФА и клубного чемпионата мира.
- 10 марта 2025
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