Арбитр Федотов высказался о судействе в матче московского «Динамо» с махачкалинским

Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московское «Динамо» на своём поле принимало махачкалинское «Динамо» (4:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва).

«На 14-й минуте Шадыханов не показал жёлтую игроку московского «Динамо» за неуважение к игре. На 36-й минуте — два момента в одном эпизоде. Первое: пошла подача в штрафную, игрок гостей сыграл головой и попал в отставленную руку соперника, которая увеличивала площадь тела. Сам момент для Шадыханова был закрыт, футболисты были развёрнуты спиной. И увидеть, куда попал мяч, сложно даже для ассистента — то ли рукав, то ли около него. Но VAR проверял и этот эпизод, и положение «вне игры». Сошлись на том, что офсайд у игрока Махачкалы был», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.