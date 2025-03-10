Сегодня, 10 марта, прошёл один матч 23-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, состоявшейся в этот день.

Результат матча Первой лиги 10 марта:

«Балтика» — «Ротор» — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 47 очков после 23 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 44 очка. Третье место с 41 очком занимает «Сочи». Четвёрку замыкает новороссийский «Черноморец», набравший 40 очков. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (16), «Алания» (19) и «Сокол» (20).