Рэтклифф: у женской команды «Манчестер Юнайтед» дела сейчас идут лучше, чем у мужской

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф сравнил доходы и спортивные достижения мужской и женской команд «МЮ».

«В начале я сказал, что моё основное внимание сосредоточено на мужской команде. Из наших € 773,5 млн дохода € 761,5 млн приходится на мужскую команду и € 12 млн — на женскую. С моим опытом работы в бизнесе вы, как правило, сосредотачиваетесь на более крупных проблемах, прежде чем решать более мелкие.

Но женская команда носит бренд «Манчестер Юнайтед», логотип «Манчестер Юнайтед», так что в этом смысле они ничуть не менее важны, чем мужская команда. И, честно говоря, у них дела идут лучше, чем у мужской команды — они вторые в лиге и выиграли Кубок Англии в прошлом сезоне. Марк Скиннер отлично справляется с ролью тренера, а новый капитан Майя [ле Тиссье] отлично делает свою работу», — поделился Рэтклифф в интервью BBC.