Арбитр Федотов разобрал удаления Вендела у «Зенита» и игрока «Факела»

Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором воронежский «Факел» на своём поле принимал «Зенит» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). На 74-й минуте матча полузащитник санкт-петербургской команды Вендел был удалён с поля за оскорбительный жест в адрес фанатов.

«На 37-й минуте Мешков правильно показал красную игроку «Факела» за лишение явной возможности забить гол. Для многих эпизод спорный, но, по всем рекомендациям и тому, что говорили судьям на сборе, это удаление. Скорость была высокая, защитник в центре разворачивался и вряд ли успевал на перехват. Не имеет значения, что момент у центральной линии.

Отличная работа VAR в лице Кукуяна и Сафьяна в моменте с удалением Вендела. Не берём ассистентов и главного, потому что увидеть жест было сложно, да и момент заиграли. Здорово, что не проглядели на VAR. Позвали Мешкова посмотреть, и Вендел получил красную. По регламенту это дисквалификация от двух до четырёх матчей за оскорбительное поведение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.