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Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица

Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 10 марта, завершился 23-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

7 марта, пятница:

«Черноморец» — «Арсенал» — 0:0.

8 марта, суббота:

«Енисей» — «Родина» — 0:0;
«Алания» — «Тюмень» — 0:0;
«КАМАЗ» — «Чайка» — 3:1.

9 марта, воскресенье:

«Сокол» — «Нефтехимик» — 1:3;
«Шинник» — «СКА-Хабаровск» — 0:1;
«Сочи» — «Урал» — 1:0;
«Торпедо» — «Уфа» — 0:0.

10 марта, понедельник:

«Балтика» — «Ротор» — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 47 очков после 23 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 44 очка. Третье место с 41 очком занимает «Сочи». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (16), «Алания» (19) и «Сокол» (20).

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