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Экс-нападающий «Зенита» Текке возглавит «Трабзонспор» — Манав

Экс-нападающий «Зенита» Текке возглавит «Трабзонспор» — Манав
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Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Фатих Текке, бравший золотые медали чемпионата России с сине-бело-голубыми в 2007 году, может возглавить турецкий «Трабзонспор». На данный момент клуб тренирует Шенол Гюнеш. Об этом сообщает журналист Салим Манав в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бывший тренер сборной Турции Гюнеш объявил о своей отставке после поражения от «Хатайспора». Руководство «Трабзонспора» планирует назначить Фатиха Текке главным тренером.

За свою профессиональную игровую карьеру Текке выступал за «Трабзонспор», казанский «Рубин», «Бешикташ» и другие команды.

После 25 сыгранных матчей «Трабзонспор» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2024/2025, набрав 32 очка. В следующем туре подопечные Шенола Гюнеша сыграют с «Башакшехиром». Турнирную таблицу Суперлиги возглавляет «Галатасарай», у которого 68 очков.

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