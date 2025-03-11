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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф извинился за продление контракта с тен Хагом

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф извинился за продление контракта с тен Хагом
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф признал, что продление контракта с нидерландским главным тренером команды Эриком тен Хагом летом прошлого года было ошибкой.

«Мы неидеальны, и на нашем пути было допущено несколько ошибок, но думаю, что в основном всё, что мы делаем, является правильным для клуба. Согласен, что решения по делу Эрика тен Хага были ошибочными. Думаю, что были некоторые смягчающие обстоятельства, однако в конечном итоге это были ошибки. Я принимаю это и приношу извинения.

Это стало яснее три месяца спустя, и мы ошиблись, но двигались дальше. Думаю, что мы это исправили, и сегодня мы находимся в совершенно другой точке», — заявил Рэтклифф в интервью BBC.

Перед стартом текущего сезона «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом до лета 2026 года. Нидерландский специалист был уволен из «МЮ» в октябре 2024 года и до сих пор остаётся без клуба. По данным СМИ, расходы на компенсацию за досрочное расторжение контракта с тен Хагом составили около € 23 млн.

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