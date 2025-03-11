Каким был «Чемпионат» 20 лет назад? Мы создали ретроверсию главной страницы в честь юбилея

Сегодня, 11 марта, в честь своего 20-летия спортивный интернет-портал «Чемпионат» презентует специальный проект, в рамках которого читатели могут увидеть, как выглядел наш сайт, когда только появился на свет, то есть 11 марта 2005 года.

Презентуемая в честь юбилея версия главной страницы сайта полностью идентична той, что была рабочей ровно 20 лет назад. В частности, можно заметить старое название championat.ru и почти полное отсутствие фирменного на данный момент оранжевого цвета в оформлении. Все статьи на «старой/новой» версии сайта реальные, ссылки рабочие, а самые внимательные читатели найдут несколько пасхалок, отсылающих к памятным моментам в истории «Чемпионата».

Напомним, изначально «Чемпионат» освещал исключительно футбол. К чемпионату мира по хоккею 2007 года был запущен хоккейный раздел, осенью того же года появился раздел про мини-футбол, далее были запущены разделы про теннис и баскетбол. К осени же 2008 года «Чемпионат» освещал основные события во всех видах спорта.