Совладелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф высказался о будущем Аморима в команде

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф прокомментировал работу главного тренера команды Рубена Аморима.

«Если посмотреть на команду, которая доступна Рубену, я думаю, что он делает действительно хорошую работу. На мой взгляд, Рубен — выдающийся молодой тренер. Он отличный менеджер, и я думаю, что он останется здесь надолго.

Вы начинаете понимать, на что он способен, предполагаю, что вы видели это мельком в матче с «Арсеналом». Скольких игроков на скамейке запасных в игре с «Арсеналом» вы узнали? Сколько из них когда-либо носили футболку «Манчестер Юнайтед»? У нас остались последние 10-11 человек в составе, настоящих игроков первой команды. Рубен проделывает великолепную работу.

Он, как и большинство великих тренеров, эмоциональный персонаж. Рубен неидеален, но я большой сторонник Рубена. Он хочет, чтобы раздевалка была полна людей, которые полностью привержены победе в футбольных встречах. Он не потерпит людей, у которых нет такого отношения на 100%», — поделился Рэтклифф в интервью BBC.