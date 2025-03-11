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Рэтклифф: лучше требуйте большего от меня, но оставьте Аморима в покое

Рэтклифф: лучше требуйте большего от меня, но оставьте Аморима в покое
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф выступил со словами поддержки главного тренера команды Рубена Аморима.

«Рубен – молодой тренер. Вы должны дать этому молодому парню шанс развиться и адаптироваться к окружающей среде. Вы не должны требовать от него многого. Лучше требуйте большего от меня, я не против – но оставьте Рубена в покое. Он хороший парень, много работает и справляется.

Мне очень нравится Рубен, он очень вдумчивый парень. Каждый раз, когда прихожу на тренировочную площадку, я разговариваю с ним. Сажусь, выпиваю с ним чашечку кофе и рассказываю ему, что не так, а он велит мне уйти. Он мне нравится», — приводит слова Рэтклиффа BBC.

После 27 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 33 очка и находится на 15-м месте. Аморим занимает пост главного тренера «красных дьяволов» с минувшего ноября.

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