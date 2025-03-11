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Криштиану Роналду забил больше голов после 30-летия, чем до этого возраста

Криштиану Роналду забил больше голов после 30-летия, чем до этого возраста
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40-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 464 гола после своего 30-летия. Всего у Роналду 927 голов за всю игровую карьеру (463 он забил до 30 лет).

В понедельник, 10 марта, Криштиану реализовал 11-метровый удар в матче с иранским «Эстеглялем» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК сезона-2024/2025.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2025, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 0
Эстегляль
Тегеран, Иран
1:0 Дуран – 9'     2:0 Роналду – 27'     3:0 Дуран – 84'    
Удаления: нет / Ахмади – 45+2'

За «Аль-Наср» отличились нападающий Джон Дуран (дубль) и форвард Криштиану Роналду (с пенальти).

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 927 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 92 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов УЕФА и клубного чемпионата мира.

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