Криштиану Роналду забил больше голов после 30-летия, чем до этого возраста

40-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 464 гола после своего 30-летия. Всего у Роналду 927 голов за всю игровую карьеру (463 он забил до 30 лет).

В понедельник, 10 марта, Криштиану реализовал 11-метровый удар в матче с иранским «Эстеглялем» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК сезона-2024/2025.

За «Аль-Наср» отличились нападающий Джон Дуран (дубль) и форвард Криштиану Роналду (с пенальти).

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 927 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 92 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов УЕФА и клубного чемпионата мира.