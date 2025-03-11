Криштиану Роналду забил больше голов после 30-летия, чем до этого возраста

40-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 464 гола после своего 30-летия. Всего у Роналду 927 голов за всю игровую карьеру (463 он забил до 30 лет).
В понедельник, 10 марта, Криштиану реализовал 11-метровый удар в матче с иранским «Эстеглялем» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК сезона-2024/2025.
За «Аль-Наср» отличились нападающий Джон Дуран (дубль) и форвард Криштиану Роналду (с пенальти).
Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 927 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 92 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов УЕФА и клубного чемпионата мира.
- 11 марта 2025
-
01:09
-
00:54
-
00:44
-
00:41
-
00:28
-
00:26
-
00:10
-
00:05
- 10 марта 2025
-
23:52
-
23:41
-
23:30
-
23:28
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:30
-
22:30
-
22:24
-
22:18
-
22:10
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:56
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:35
-
21:30
-
21:20