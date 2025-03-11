«Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью в заключительном матче 28-го тура Серии А

Римский «Лацио» встречался с «Удинезе» в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Марко Пиччинини. Команды не смогли выявить победителя, игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

На 22-й минуте форвард гостей Флорьян Товен открыл счёт в матче. 10 минутами позже центральный защитник римлян Алессио Романьоли восстановил равенство в счёте.

«Лацио» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает пятое место. В активе столичного клуба 51 очко в 28 играх. «Удинезе» располагается на 10-й строчке в таблице, у команды 40 набранных очков.