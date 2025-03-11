«Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью в заключительном матче 28-го тура Серии А
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Римский «Лацио» встречался с «Удинезе» в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Марко Пиччинини. Команды не смогли выявить победителя, игра завершилась результативной ничьей — 1:1.
Италия — Серия А . 28-й тур
10 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Удинезе
Удине
0:1 Товен – 22' 1:1 Романьоли – 32'
На 22-й минуте форвард гостей Флорьян Товен открыл счёт в матче. 10 минутами позже центральный защитник римлян Алессио Романьоли восстановил равенство в счёте.
«Лацио» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает пятое место. В активе столичного клуба 51 очко в 28 играх. «Удинезе» располагается на 10-й строчке в таблице, у команды 40 набранных очков.
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