Криштиану Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в 1/4 финала Лиги чемпионов АФК

40-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче с иранским «Эстеглялем» и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов АФК. В этой встрече форвард забил свой 927-й гол.

«Четвертьфинал, вот и мы!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 927 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 92 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов УЕФА и клубного чемпионата мира.