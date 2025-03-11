«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 28-го тура АПЛ

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Команды играли на стадионе «Лондон» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери (Англия). «Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече на 63-й минуте забил полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс, получив голевую передачу от нападающего Харви Барнса — 1:0.

После 28 сыгранных матчей «Вест Хэм» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. «Ньюкасл» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 47 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков. В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном» (15 марта), а «Ньюкасл» — с «Брентфордом» (2 апреля).