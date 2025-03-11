«Эспаньол» и «Жирона» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Закончился матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором «Эспаньол» принимал «Жирону». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Стейдж Фронт» и завершилась со счётом 1:1.

За «Эспаньол» гол забил Хофре Каррерас. В составе «Жироны» отличился Кристиан Стуани, реализовав пенальти.

«Эспаньол» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 28 очков. «Жирона», в свою очередь, находится на 12-м месте, набрав 33 очка. Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», заработав 57 очков. Столько же очков и у «Реала», который занимает второе место.

В следующем туре чемпионата Испании «Эспаньол» встретится с «Мальоркой». Матч состоится 15 марта. «Жирона» в этот же день сыграет с «Валенсией».

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