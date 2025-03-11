В понедельник, 10 марта, прошла одна встреча 28-го тура итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Италии 10 марта:

«Лацио» — «Удинезе» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который записал в свой актив 61 очко. На втором месте находится «Наполи», набравший 60 очков. Третью строчку занимает «Аталанта», на счету которой 58 очков. Туринский «Ювентус» замыкает топ-4 с 52 очками в своём активе. В зоне вылета находятся «Монца» (14), «Венеция» (19) и «Эмполи» (22).

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