Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей АПЛ 10 марта

Результаты матчей АПЛ 10 марта
Комментарии

В понедельник, 10 марта, прошла одна встреча в рамках 28-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 10 марта:

«Вест Хэм» — «Ньюкасл» — 0:1.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гимарайнс – 63'    

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 70 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 55 очков при игре в запасе перед мерсисайдцами. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 51 очко. В топ-5 входят «Челси», у которого 49 очков, и «Манчестер Сити» с 47 очками. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (17), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого всего девять очков после 28 матчей.

Материалы по теме
У «Челси» самый дорогой состав в истории. Чей рекорд они превзошли?
Истории
У «Челси» самый дорогой состав в истории. Чей рекорд они превзошли?

Футболистка Абдуллина подводит итог своего периода в «Челси»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android