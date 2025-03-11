Результаты матчей АПЛ 10 марта
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В понедельник, 10 марта, прошла одна встреча в рамках 28-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей АПЛ 10 марта:
«Вест Хэм» — «Ньюкасл» — 0:1.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гимарайнс – 63'
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 70 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 55 очков при игре в запасе перед мерсисайдцами. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 51 очко. В топ-5 входят «Челси», у которого 49 очков, и «Манчестер Сити» с 47 очками. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (17), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого всего девять очков после 28 матчей.
Футболистка Абдуллина подводит итог своего периода в «Челси»:
Комментарии
- 11 марта 2025
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- 10 марта 2025
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