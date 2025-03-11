В понедельник, 10 марта, прошла одна встреча в рамках 28-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 10 марта:

«Вест Хэм» — «Ньюкасл» — 0:1.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 70 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 55 очков при игре в запасе перед мерсисайдцами. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 51 очко. В топ-5 входят «Челси», у которого 49 очков, и «Манчестер Сити» с 47 очками. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (17), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого всего девять очков после 28 матчей.

Футболистка Абдуллина подводит итог своего периода в «Челси»: