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Шалимов назвал российского футболиста «Краснодара», который может уехать в Европу

Шалимов назвал российского футболиста «Краснодара», который может уехать в Европу
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Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов считает, что полузащитник «Краснодара» Александр Черников может продолжить карьеру в европейском клубе.

«Он стал более спокойным, хотя агрессия сохраняется. Плюс прибавляет в работе с мячом. Черников может вполне рассчитывать на отъезд в команду из топ‑5 европейских чемпионатов.

Это футболист а‑ля Гаттузо. Это отличный опорный полузащитник. Всё высекает в центре поля, прерывает атаки. Он держит позицию, таких игроков в нашем чемпионате не так много", — сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».

Черникову 25 лет, он является выпускником академии «Краснодара». Александр выступает на позиции опорного и центрального полузащитника, в этом сезоне россиянин провёл 25 матчей за чёрно-зелёных во всех турнирах, забил два гола и отметился двумя результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Черникова в € 6 млн.

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