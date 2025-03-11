Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Гренадой

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды России со сборной Гренады.

«Это примерно уровень Брунея, плюс‑минус. Может быть, чуть посильнее. Естественно, мы выиграем. Естественно, мы покажем хороший футбол. Увидим голы. Болельщики порадуются», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В марте национальная команда России проведёт два товарищеских матча. В среду, 19 марта, подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Гренады. Матч со сборной Замбии состоится во вторник, 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве.

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