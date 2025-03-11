Флик рассказал о подготовке к матчу Лиги чемпионов после трагедии в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о подготовке команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» на фоне трагичного события. В субботу, 8 марта, стало известно о смерти врача первой команды сине-гранатовых Карлеса Миньярро Гарсии.

«Думаю, команда хорошо справляется с ситуацией. Вчера президент пришёл в раздевалку и выступил c обращением. Это большая потеря. Карлес был замечательным человеком и прекрасным врачом. Его работа была важной частью наших успехов. Нам будет его не хватать. Но команда хочет играть в его честь. Мы нацелены на победу. Команда сосредоточена, нужно двигаться дальше», — приводит слова Флика AS.

В связи со смертью Гарсии в субботу, 8 марта, был отменён матч 27-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Осасуной». В СМИ появилась информация, что эта встреча может быть проведена 26 апреля или 21 мая.