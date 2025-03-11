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Флик рассказал о подготовке к матчу Лиги чемпионов после трагедии в «Барселоне»

Флик рассказал о подготовке к матчу Лиги чемпионов после трагедии в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о подготовке команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» на фоне трагичного события. В субботу, 8 марта, стало известно о смерти врача первой команды сине-гранатовых Карлеса Миньярро Гарсии.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, команда хорошо справляется с ситуацией. Вчера президент пришёл в раздевалку и выступил c обращением. Это большая потеря. Карлес был замечательным человеком и прекрасным врачом. Его работа была важной частью наших успехов. Нам будет его не хватать. Но команда хочет играть в его честь. Мы нацелены на победу. Команда сосредоточена, нужно двигаться дальше», — приводит слова Флика AS.

В связи со смертью Гарсии в субботу, 8 марта, был отменён матч 27-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Осасуной». В СМИ появилась информация, что эта встреча может быть проведена 26 апреля или 21 мая.

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