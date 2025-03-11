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Совладелец «МЮ» Рэтклифф рассказал, как сообщил Фергюсону об отказе от выплат

Совладелец «МЮ» Рэтклифф рассказал, как сообщил Фергюсону об отказе от выплат
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал, как сообщил бывшему наставнику «красных дьяволов» Алексу Фергюсону о решении перестать выплачивать ему зарплату.

«Я встретился с Фергюсоном и сказал ему, что клуб тратит больше, чем зарабатывает, что у нас будут проблемы, и мы не можем позволить себе продолжать платить ему £ 2 млн в год», — приводит слова Рэтклиффа BBC.

Напомним, шотландец, ранее тренировавший «Манчестер Юнайтед», последние годы работал послом клуба и получал за это зарплату. В рамках оптимизации расходов «красные дьяволы» решили прекратить платить ему деньги.

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