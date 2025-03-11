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Кварацхелия: предстоящий матч «ПСЖ» с «Ливерпулем» станет самым важным в сезоне

Кварацхелия: предстоящий матч «ПСЖ» с «Ливерпулем» станет самым важным в сезоне
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Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о предстоящем ответном матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 11 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наши шансы 50 на 50, потому что я думаю, что нелегко доминировать против «Ливерпуля». Мы сделали это на прошлой неделе и показали хороший футбол. Но во вторник шансы на победу в матче будут 50 на 50. Это будет самый важный матч сезона, потому что он проходит в Лиге чемпионов. Наша цель — продолжать и пройти весь путь. У них преимущество, поэтому матч во вторник станет самым важным в сезоне», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 1:0.

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