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«Реал» намерен вернуть выросшего в цене воспитанника для перепродажи в «Интер» — Скира

«Реал» намерен вернуть выросшего в цене воспитанника для перепродажи в «Интер» — Скира
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Полузащитником итальянского «Комо» Николасом Пасом, который ранее выступал за мадридский «Реал», заинтересован миланский «Интер». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, мадридский клуб намерен инициировать предложение о приоритетном выкупе у «Комо» за € 9 млн. После чего миланский «Интер» готов начать переговоры с «Реалом».

Напомним, в текущем сезоне Пас поучаствовал в 26 матчах, где отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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