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Арне Слот рассказал, что после первой игры с «ПСЖ» он не мог уснуть ночью

Арне Слот рассказал, что после первой игры с «ПСЖ» он не мог уснуть ночью
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче во втором матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится уже сегодня вечером.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не могу просто мечтать о том, чтобы обыграть «ПСЖ» на «Энфилде». Мы должны очень усердно работать, чтобы наилучшим образом подготовиться к встрече. Я стараюсь сделать так, чтобы команда хорошо выступила, в каждом матче. Когда у тебя такая игра, как на прошлой неделе, ты даже не знаешь, сможешь ли ты уснуть ночью! На этой неделе я не мечтаю, мы сосредоточены, и неделя началась хорошо в субботу, а теперь мы с нетерпением ждём встречи в Лиги чемпионов. Все с нетерпением ждут от нас такой же игры, как была в субботу», — приводит слова Слота Goal.com.

Напомним, первая встреча «Ливерпуля» с «ПСЖ» 1/8 финала плей-офф завершилась победой английской команды со счётом 1:0.

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