Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Испании 10 марта: каталонское дерби, турнирная таблица Ла Лиги, кто аутсайдер, кто в лидерах

Результаты матчей чемпионата Испании 10 марта
Комментарии

В понедельник, 10 марта, прошёл один заключительный матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Результаты матча чемпионата Испании 10 марта:

  • «Эспаньол» — «Жирона» — 1:1.
Испания — Примера . 27-й тур
10 марта 2025, понедельник. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Каррерас – 49'     1:1 Стуани – 88'    

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков при игре в запасе. На втором месте находится «Реал», имеющий также 57 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого также 56 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 49 и 44 очка соответственно, однако у «жёлтой субмарины» есть один несыгранный перенесённый матч. В зоне вылета располагаются «Алавес» (26), «Лас-Пальмас» (24) и «Вальядолид» (16).

Материалы по теме
«Эспаньол» и «Жирона» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android