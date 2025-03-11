Результаты матчей чемпионата Испании 10 марта

В понедельник, 10 марта, прошёл один заключительный матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 10 марта:

«Эспаньол» — «Жирона» — 1:1.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков при игре в запасе. На втором месте находится «Реал», имеющий также 57 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого также 56 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 49 и 44 очка соответственно, однако у «жёлтой субмарины» есть один несыгранный перенесённый матч. В зоне вылета располагаются «Алавес» (26), «Лас-Пальмас» (24) и «Вальядолид» (16).