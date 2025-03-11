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Ярослав Ракицкий объявил о создании собственного спортивного агентства Dominant Promotion

Ярослав Ракицкий объявил о создании собственного спортивного агентства Dominant Promotion
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Бывший игрок «Шахтёра», «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий в своих соцсетях объявил о создании агентства спортивного менеджмента и маркетинга Dominant Promotion.

Соучредительницей агентства является сестра Ярослава Дарья. Ярослав будет отвечать за контракты, ведение футболистов и поддержку на каждом этапе, а Дарья будет задавать вектор стратегического развития и отвечать за спортивный маркетинг в проектах.

Скоро должно стать известное имя третьего руководителя Dominant.

Пока известно о сотрудничестве Dominant с Владимиром Кемкиным («Карпаты»), Валерием Лучкевичем («Динамо»), Владимиром Салюком («Металлист 1925») и Данилом Голубом («Буковина»).

Напомним, Ракицкий на данный момент находится в статусе свободного агента.

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