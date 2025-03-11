Великобритания планирует направить Украине замороженные £ 2,3 млрд от продажи «Челси»

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми хочет направить замороженные средства от продажи «Челси» в размере £ 2,3 млрд в помощь Украине, сообщает The Financial Times.

«Это правда – деньги нужно распределять, их нужно использовать», — приводит слова Лемми источник.

Деньги 2 года лежат на банковском счету специального траста, но разговоры об их использовании всё ещё продолжаются. Министр отметил, что не хочет идти по пути судебного процесса, ведь для этого требуется много времени, но этот вариант также обсуждается.

Правительство Великобритании настаивает на том, чтобы деньги были потрачены внутри Украины, в то время как фонд предлагает использование средств для поддержки беженцев.

Напомним, Великобритания ввела санкции против бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича в марте 2022-го, поэтому его доля в размере £ 2,5 млрд заморожена. В свою очередь правительство Великобритании сообщало об идее переправить средства на гуманитарную помощь Украине ещё в январе 2023-го.

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