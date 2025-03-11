Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Великобритания планирует направить Украине замороженные £ 2,3 млрд от продажи «Челси»

Великобритания планирует направить Украине замороженные £ 2,3 млрд от продажи «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми хочет направить замороженные средства от продажи «Челси» в размере £ 2,3 млрд в помощь Украине, сообщает The Financial Times.

«Это правда – деньги нужно распределять, их нужно использовать», — приводит слова Лемми источник.

Деньги 2 года лежат на банковском счету специального траста, но разговоры об их использовании всё ещё продолжаются. Министр отметил, что не хочет идти по пути судебного процесса, ведь для этого требуется много времени, но этот вариант также обсуждается.

Правительство Великобритании настаивает на том, чтобы деньги были потрачены внутри Украины, в то время как фонд предлагает использование средств для поддержки беженцев.

Напомним, Великобритания ввела санкции против бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича в марте 2022-го, поэтому его доля в размере £ 2,5 млрд заморожена. В свою очередь правительство Великобритании сообщало об идее переправить средства на гуманитарную помощь Украине ещё в январе 2023-го.

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

Материалы по теме
У «Челси» самый дорогой состав в истории. Чей рекорд они превзошли?
Истории
У «Челси» самый дорогой состав в истории. Чей рекорд они превзошли?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android