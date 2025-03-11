Дмитрий Булыкин выступил за возвращение Дзюбы в сборную России, упомянув рекорд Овечкина

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил вероятность возвращения форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на фоне того, что ему недостаёт одного гола до нового бомбардирского рекорда.

«Не знаю, дадут ли ему сыграть за сборную. Это всё зависит от тренера, зависит от руководства РФС, потому что я помню, в мою бытность я забивал больше, чем все вместе взятые нападающие, но меня не вызывали в сборную даже на товарищеские игры. Поэтому здесь никто не может сказать, будет ли он играть, не будет. Но если представится такая возможность, учитывая, что сейчас не такие сильные соперники, то может и поставить рекорд в сборной.

Конечно, это привлекательно, конечно, это здорово для футболистов и для футбольной общественности, потому что рекорды — это здорово. Если посмотреть, как Овечкин рекорды бьёт, все за этим следят. Поэтому, конечно же, история красивая, но осуществить или нет — зависит от тренера сборной и от РФС. Как я уже сказал, я за то, чтобы футболистам оказывали почёт и уважение везде, во всех сферах, особенно тем, которые играли на высоком уровне, чтобы они дальше учились и переходили куда-то на футбольные должности, а не сидели в стороне. А футболом руководят те люди, которые никогда не играли в него, не понимают, что это такое. Ну и поэтому такое в футболе у нас и происходит: некоторые клубы не понимают, зачем они играют в футбол, и не понимают, какие у них цели», — сказал Булыкин в эфире радио «Движение».

Напомним, на данный момент Артём забил за сборную России 30 голов. Столько же мячей на счету экс-футболиста Александра Кержакова.

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