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Суперкомпьютер представил обновлённые данные о шансах клубов АПЛ на чемпионство

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов английской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 28 сыгранных туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Ливерпуль». Вероятность чемпионства «красных» оценивается в 99,5%. Второй претендент — лондонский «Арсенал». Тройку фаворитов замкнул «Манчестер Сити», у которого по мнению портала, нет шансов выиграть титул.

Шансы клубов АПЛ на чемпионство по версии суперкомпьютера Opta:

«Ливерпуль» — 99,5%;

«Арсенал» — 0,5%.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Ливерпуль» (70 очков). На второй строчке располагается «Арсенал» (55 очков). «Ноттингем Форест» — третий. «Лесники» набрали 51 очко.