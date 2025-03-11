Килиан Мбаппе установил исторический рекорд для францукзских игроков, превзойдя Платини

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил в ворота «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании (2:1).

Пока на счету Килиана 29 голов во всех турнирах за «Реал». Как пишет Stats Foot, Мбаппе стал первым французским игроком в истории, забившим 29+ голов в своём дебютном сезоне за клуб из топ-4 лиг. Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду Мишелю Платини – 28 голов за «Ювентус» в сезоне-1982/83.

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

Мбаппе искренне отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»