Килиан Мбаппе установил исторический рекорд для францукзских игроков, превзойдя Платини

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил в ворота «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании (2:1).
Пока на счету Килиана 29 голов во всех турнирах за «Реал». Как пишет Stats Foot, Мбаппе стал первым французским игроком в истории, забившим 29+ голов в своём дебютном сезоне за клуб из топ-4 лиг. Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду Мишелю Платини – 28 голов за «Ювентус» в сезоне-1982/83.
Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.
Мбаппе искренне отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»
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