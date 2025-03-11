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Килиан Мбаппе установил исторический рекорд для францукзских игроков, превзойдя Платини

Килиан Мбаппе установил исторический рекорд для францукзских игроков, превзойдя Платини
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил в ворота «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании (2:1).

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 34'     2:1 Диас – 45+2'    

Пока на счету Килиана 29 голов во всех турнирах за «Реал». Как пишет Stats Foot, Мбаппе стал первым французским игроком в истории, забившим 29+ голов в своём дебютном сезоне за клуб из топ-4 лиг. Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду Мишелю Платини – 28 голов за «Ювентус» в сезоне-1982/83.

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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