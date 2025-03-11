Бывший клуб Дани Алвеса подал на него в суд, требуя возместить € 6 млн

Мексиканский клуб «Пумас» подал иск в Спортивный арбитражный суд на экс-футболиста Дани Алвеса, требуя € 6 млн компенсации из-за его дела об изнасиловании, сообщает Sport.es.

«Пумас» утверждают, что Алвес нанёс клубу репутационный ущерб, оказавшись в тюрьме. Сейчас защитник ожидает вердикта суда, его паспорт изъят. Слушание назначено на 25 марта.

Напомним, «Пумас» расторгли контракт с Алвесом, когда в январе 2023 года 41-летний уроженец Жуазейру был арестован по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Барселоны — преступлении, за которое он в конечном итоге был приговорён к четырём с половиной годам тюремного заключения.

Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог