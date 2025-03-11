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Поль Погба отбыл срок своей дисквалификации и может перейти в любой клуб

31-летний французский полузащитник Поль Погба вчера, 10 марта, официально отбыл дисквалификацию и может участвовать в футбольных матчах.

Последним клубом Погба был туринский «Ювентус», с которым игрок расторг контракт в октябре прошлого года.

Как ранее сообщалось, сейчас футболист ищет возможности для возобновления карьеры. Сам Погба заявлял, что рассматривает предложения только из топовых чемпионатов Европы.

Одним из претендентов на французского полузащитника называют «Марсель». По информации различных французских СМИ, игроку планируют предложить контракт в середине марта, поскольку ранее не желали платить лишние средства, пока он не мог выступать.

Также у Погба недавно состоялась встреча с президентом «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом во время матча с «Нью-Йорк Сити». Цель данной встречи осталась неизвестной.

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