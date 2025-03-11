Мохамед Салах предложил свои услуги «Барселоне» — Sport Diario

Звёздный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает издание Sport Diario.

По данным источника, представители египтянина уже предложили его услуги руководству каталонского клуба. Источник сообщает, что в случае перехода в каталонский клуб нападающему придётся пойти на значительное понижение заработной платы, чтобы испанский гранд смог соответствовать финансовым требованиям Ла Лиги.

Также сообщается, что «Барселона» не прочь подписать египтянина, так как клуб привлекают его опыт и качество футбола, однако серьёзный диалог возможен лишь при условии снижения зарплаты из-за сложностей у каталонцев.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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