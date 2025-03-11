Шелия высказался о введении правила восьми секунд для вратарей

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал введение правила восьми секунд для вратарей.

— Наверное, хотят, чтобы было больше игры. Я не понимаю, как это будут отслеживать: когда мяч пойман, тогда начинаются восемь секунд? Тогда это не проблема. В принципе, ненамного дольше вратарь держит мяч в руках. В восемь секунд можно спокойно уложиться.

— Если нарушишь правило, то назначат угловой. Это правильно?

— Видите, сколько экспериментов. Посмотрим. Надо увидеть, понять и потом оценивать. Сейчас тяжело говорить. Сейчас у меня другие задачи. Наступит это время. Испробуем. И потом я тебе отвечу (смеётся), — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам 20 туров «Ахмат» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.