В Азербайджане Василия Березуцкого обвинили в антипатии к местным игрокам, он ответил

В это воскресенье, 9 марта, азербайджанский «Сабах» под руководством Василия Березуцкого потерпел поражение от команды «Шамахы» со счётом 0:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Азербайджана. В послематчевом интервью журналисты обвинили российского тренера в антипатии к местным игрокам.

— Вы отправили в дубль Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова, а ранее указали на дверь капитану Эльвину Джамалову. В чем причина антипатии к местным игрокам?

— Никакой антипатии нет. Выход на поле Сеймура по ходу матча, а также игра в старте Хаяла подтверждают это. То, что я отправил в дубль данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят, — ответил Березуцкий, слова которого приводит azerisport.com.

Напомним, на данный момент «Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, отставая от идущего на первом месте «Карабаха» на 29 очков.

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