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В Азербайджане Василия Березуцкого обвинили в антипатии к местным игрокам, он ответил

В Азербайджане Василия Березуцкого обвинили в антипатии к местным игрокам, он ответил
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В это воскресенье, 9 марта, азербайджанский «Сабах» под руководством Василия Березуцкого потерпел поражение от команды «Шамахы» со счётом 0:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Азербайджана. В послематчевом интервью журналисты обвинили российского тренера в антипатии к местным игрокам.

Азербайджан — Премьер-лига . 26-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Шамахы
Шемахы
Окончен
1 : 0
Сабах
Баку
1:0 Adilxanov – 30'    

— Вы отправили в дубль Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова, а ранее указали на дверь капитану Эльвину Джамалову. В чем причина антипатии к местным игрокам?
— Никакой антипатии нет. Выход на поле Сеймура по ходу матча, а также игра в старте Хаяла подтверждают это. То, что я отправил в дубль данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят, — ответил Березуцкий, слова которого приводит azerisport.com.

Напомним, на данный момент «Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, отставая от идущего на первом месте «Карабаха» на 29 очков.

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