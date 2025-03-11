Маркиньос высказался о новичках «Спартака» Солари и Гарсии

Футболист московского «Спартака» Маркиньос высказался о новичках клуба Пабло Солари и Ливае Гарсии.

«Солари и Гарсия — отличные игроки! Они пришли в «Спартак», чтобы помочь нам. Надеюсь, они продолжат в том же духе, будут забивать и помогут нашей команде», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, оба футболиста после перехода в московский клуб ещё ни разу не вышли в стартовом составе.

На данный момент «Спартак» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У идущих впереди москвичей «Зенита» и «Краснодара» по 43 очка.

Трагедия Тюкавина. Вопросы к «Спартаку»