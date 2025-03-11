Скандал сезона с Венделом. Великий рекорд Дзюбы. «Спартак» — провал или нет? ПЛН #93

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и Гриша Телингатер обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Вендел попал в расистский скандал — чем всё закончится? Дзюба всё же установил великий бомбардирский рекорд. «Спартак» не побил достижение 2000 года и проиграл в суперматче в Казани. Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

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Аудиоверсия выпуска:

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

1:21 — Артём Дзюба — лучший бомбардир российского футбола

15:40 — Главная грязь недели. Удаление Вендела и расизм

21:10 — Красную карточку Вендела отменят?

23:55 — Григорий Телингатер — эксперт по расизму. И как пытаются притянуть Божина

29:00 — Жёсткое мнение Гриши по Дюкову и «Зениту»

38:40 — Семак признал, что его дезинформировали

42:35 — «Краснодар» разгромил «Пари НН», Агкацев в полном порядке

48:00 — «Спартак» проиграл в Казани. Лучший матч сезона?

52:40 — Хвалим Рахимова и обсуждаем обоюдное удаление

1:01:15 — Матч с «Зенитом» — игра сезона для «Спартака»

1:03:40 — У Fan ID появился шанс принести пользу

1:05:13 — Прогнозы на «Спартак» — «Зенит»

1:08:10 — У нас новая рубрика!

1:16:50 — Худшая шутка выпуска

1:17:30 — Хвалим молодого игрока «Динамо»

1:20:30 — ЦСКА победил «Химки». Нужно ли было засчитывать гол?

1:23:00 — Обсуждаем оставшиеся матчи тура и прощаемся