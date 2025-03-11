Скандал сезона с Венделом. Великий рекорд Дзюбы. «Спартак» — провал или нет? ПЛН #93

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и Гриша Телингатер обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
Вендел попал в расистский скандал — чем всё закончится? Дзюба всё же установил великий бомбардирский рекорд. «Спартак» не побил достижение 2000 года и проиграл в суперматче в Казани. Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.
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Аудиоверсия выпуска:
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
1:21 — Артём Дзюба — лучший бомбардир российского футбола
15:40 — Главная грязь недели. Удаление Вендела и расизм
21:10 — Красную карточку Вендела отменят?
23:55 — Григорий Телингатер — эксперт по расизму. И как пытаются притянуть Божина
29:00 — Жёсткое мнение Гриши по Дюкову и «Зениту»
38:40 — Семак признал, что его дезинформировали
42:35 — «Краснодар» разгромил «Пари НН», Агкацев в полном порядке
48:00 — «Спартак» проиграл в Казани. Лучший матч сезона?
52:40 — Хвалим Рахимова и обсуждаем обоюдное удаление
1:01:15 — Матч с «Зенитом» — игра сезона для «Спартака»
1:03:40 — У Fan ID появился шанс принести пользу
1:05:13 — Прогнозы на «Спартак» — «Зенит»
1:08:10 — У нас новая рубрика!
1:16:50 — Худшая шутка выпуска
1:17:30 — Хвалим молодого игрока «Динамо»
1:20:30 — ЦСКА победил «Химки». Нужно ли было засчитывать гол?
1:23:00 — Обсуждаем оставшиеся матчи тура и прощаемся